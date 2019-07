Inter, Beccalossi esalta il lavoro della dirigenza e la figura di Conte

Ai microfoni di "calciomercato.it", Evaristo Beccalossi, centrocampista dell'Inter tra il 1978 e il 1984, parla di questa nuova squadra nerazzurra targata Antonio Conte.

Così l'ex giocatore: "Fermo restando che la squadra è da completare, c'è grande entusiasmo e un bel progetto. Dzeko e Lukaku? Sono due giocatori che a me piacciono molto e la società sta lavorando per portarli a Milano. Conte? Lo seguo da molti anni come allenatore. Non ha bisogno di presentazioni e sono convinto che la sua Inter potrà competere per lo scudetto. Ha già preso in mano la squadra".

Infine su Icardi: "Preferisco non esprimermi su questo argomento".