Inter-Bc Partners, Stathopoulos: “Private equity è il finanziatore ideale”

Prosegue la trattativa tra Suning e il fondo Bc Partners per la cessione di quote societarie dell’Inter. Il fondo non ha ancora fatto un’offerta ufficiale e per il momento starebbe ancora studiando tramite Nikos Stathopoulos, manager che da Londra guida le mosse del fondo, i bilanci del club nerazzurro.

Negli ultimi anni sempre più fondi privati stanno investendo nel mondo del calcio e il manager di Bc Partners ne ha spiegato le motivazioni al Financial Times. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Il private equity sta diventando il finanziatore preferito per le società sportive perché il finanziamento bancario tradizionale è difficile da ottenere. Per i gruppi di buyout l’attenzione qui è sui contenuti. Sono unici e bisogna averli in tempo reale, ed è questo che li rende preziosi”.