Inter, Bayern e Real Madrid aspettano i nerazzurri, triangolo da favola

Stavolta non c’entra il mercato e neanche l’Uefa ma solo la generosità nei confronti di chi si è donato completamente agli altri in questi mesi di pandemia. Inter, Bayern e Real Madrid hanno concordato di giocare un mini torneo per raccogliere fondi da destinare alle strutture sanitarie che in questi mesi hanno affrontato una prova durissima per combattere il corona virus. Un grande messaggio di solidarietà che esce dai confini degli stati per assumere valenza europea.

Il format del torneo prevede uno sviluppo itinerante con Inter Bayern che si giocherà a San Siro, a Monaco andrà in scena l’incontro tra i bavaresi ed il Real mentre a Madrid i blancos ospiteranno l’Inter.

Le date degli incontro sono ancora da decidere. Il calendario sarà ufficializzato quando saranno certi gli impegni dei tre club e gli stadi potranno tornare ad essere frequentati dagli spettatori. E’ipotizzabile dunque che il torneo andrà in scena nel 2021 ma fin da ora è davvero importante il messaggio lanciato dai tre club che hanno nobilitato il calcio europeo con tante sfide emozionanti.