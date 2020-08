Inter Bayer Leverkusen, Conte verso la riconferma dell'undici anti-Getafe

C'è tanta voglia di passaggio del turno in casa Inter in vista del match di questa sera contro il Bayer Leverkusen che può valere l'approdo in semifinale di Europa League.

Antonio Conte, archiviata la delusione scudetto e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia, sta preparando nel migliore dei modi una gara che può valere l'intera stagione. Contro i tedeschi infatti, il tecnico di Lecce va verso la riconferma dell'undici iniziale che ha battuto gli spagnoli del Getafe.

Questa la probabile formazione riportata dalla redazione di Sky Sport: 3-5-2 Handanovic, Godìn, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

A partita in corso appaiono praticamente scontati gli ingressi in campo di Alexis Sanchez e Christian Eriksen.