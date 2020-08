Inter-Bayer Leverkusen: Conte pensa a un cambio in difesa

Continua la marcia di avvicinamento dell'Inter verso i quarti di finale di Europa League, che andranno in scena il prossimo lunedì. Come riportato dall'emittente satellitare Sky, i nerazzurri oggi si sono allenati agli ordini di Antonio Conte al Suning Training Centre, e domani partiranno alla volta della Germania.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico leccese sembrerebbe intenzionato a fare un cambio in difesa rispetto alla gara contro il Getafe. Secondo Sky, Skriniar potrebbe prendere il posto di Godin nella difesa a tre, ritrovando dunque la titolarità dopo alcune partite in cui gli è stato preferito l'uruguaiano.

Per il resto, Conte sembra intenzionato a confermare la squadra che ha battuto 2-0 gli spagnoli. Probabile dunque vedere ancora titolari D'Ambrosio e Young sulle fasce e una mediana a tre formata da Barella, Brozovic e Gagliardini.