Inter Bayer Leverkusen, Conte: "Grande attenzione e compattezza"

Domani sera l'Inter affronterà il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte a Sky Sport: "Sono molto bravi nelle ripartenze, dobbiamo fare molta attenzione. A campo aperto possono fare molto male. Dobbiamo prepararci bene per non prendere contropiedi che potrebbero essere letali".

Continua Conte: "La compattezza e cercare di fare la partita che abbiamo preparato. Grande attenzione, sono partite che possono essere decise dai dettagli. La squadra? Mi aspetto che il lavoro esca fuori, la squadra deve pensare a giocare, dimostrare di essere bravi".

In chiusura: "Sono partite dove non ci sono favoriti. Noi dobbiamo dimostrare di meritare di arrivare in semifinale. Stiamo facendo un percorso che sta dando soddisfazioni".