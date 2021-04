Inter, battere il Sassuolo per “spaccare” definitivamente il campionato

Oggi alle 18:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il recupero della ventottesima giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo. I nerazzurri, saldamente al comando della classifica, vengono da 9 vittorie consecutive e questa sera hanno l’occasione per “spaccare” definitivamente il campionato. Gli uomini di Antonio Conte vincendo oggi potrebbero portarsi a 11 punti di vantaggio dal Milan, a sole 9 giornate dalla fine del campionato.

Inter-Sassuolo potrebbe dunque rivelarsi una sorta di match scudetto per i nerazzurri, ma non bisognerà sottovalutare l’avversario. Il Sassuolo, infatti, è una vera e propria bestia nera per l’Inter, specialmente quando si gioca a San Siro. Negli ultimi 5 incontri a Milano, il club emiliano ha ottenuto due pareggi e tre vittorie.

Conte deve a tutti i costi sfatare il tabù ma deve fare i conti con le assenze di Brozovic, Bastoni e Perisic . Il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato a schierare Darmian nel trio difensivo ed Eriksen in cabina di regia, mentre sulla fascia sinistra toccherà ancora a Young. Diverse assenze pesanti anche per il Sassuolo che sarà costretta a rinunciare ai suoi tre uomini migliori: Caputo, Locatelli e Berardi. L'Inter è artefice del proprio destino e lo scudetto, oggi più che mai, potrebbe essere sempre più vicino.