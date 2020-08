Inter, Bastoni:”Sono interista, sogno di restare qui per altri 20 anni”

All’indomani della strepitosa vittoria in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, Alessandro Bastoni si è raccontato ai microfoni del canale Youtube 'Cronache di spogliatoio'. Il classe ‘99 ha rilasciato un’intervista doppia con Andrea Barzagli in cui ha espresso tutto il suo amore per la maglia nerazzurra:

“Sono interista e per me sarebbe un sogno restare vent'anni in nerazzurro. Sicuramente sono molto fortunato a essere dove sono, Conte, Marotta e Oriali ti spingono a dare il massimo e trovare l’ambizione. La mia ambizione è di non fermarmi e di migliorarmi: ho tutto il tempo in questo senso. Il mio obiettivo è vincere il più possibile con l’Inter. Barzagli? Noi due abbiamo Conte in comune, Andrea sa cosa chiede il mister. Il primo compito del difensore è difendere, poi tanto meglio se sa impostare. Stiamo andando verso un calcio in cui i ruoli contano relativamente perché tutti devono saper fare tutto.

"Io non sono uno di quelli che deve essere concentrato con la musica, ognuno è libero di preparare la partita come meglio crede trovando la concentrazione a modo proprio ed è indipendente dalla nazionalità. Io sono in camera con Skriniar, anche lui un bravissimo ragazzo. Ci troviamo nella stanza anche con altri, come Brozovic che ha tutto per giocare a freccette. Lui è abbastanza malato, ha qualsiasi tipo di freccetta e passiamo le ore lì. Lui è il più forte, fa le gare con i giocatori professionisti: ha un bar in Croazia nel suo paese dove organizza tornei di freccette, la prende proprio sul serio".