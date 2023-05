Inter, Bastoni verso il rinnovo? Novità sul suo futuro: cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 13/05/2023

Inter determinata a mantenere la sua posizione nelle prime quattro posizioni della Serie A e ha anche una grande opportunità di vincere la Champions League. La squadra è vicina alla finale e questo successo potrebbe rappresentare un grande impulso per il club e le sue casse.

Questo successo potrebbe garantire alla squadra circa 100 milioni di euro, una somma che potrebbe essere utilizzata per finanziare ulteriori rinnovi contrattuali o per acquistare nuovi giocatori.

Inter, rinnovo Bastoni: le ultimissime sul centrale

Inoltre, l’Inter ha l’opportunità di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, che potrebbe garantire ulteriori entrate di circa 70 milioni di euro. L’Inter è anche concentrata sul rinnovo di Alessandro Bastoni, il centrale classe ’99 che è in scadenza di contratto nel 2024.

Filtra ottimismo, come svelato dalla Gazzetta dello Sport. La società vuole evitare un’altra situazione come quella di Skriniar, che si è prolungata per mesi. L’obiettivo è di concludere il rinnovo entro questo mese, prima che il giocatore diventi oggetto di offerte da altri club. Si spera che l’ingaggio si aggiri intorno ai 6 milioni di euro, bonus compresi. In questo modo, l’Inter potrebbe mantenere la sua squadra forte e coesa per il futuro prossimo. Intanto testa al Sassuolo (le probabili formazioni).