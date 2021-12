Inter, Bastoni sostituito per un problema fisico: la situazione

Inter - La fine del 2021 si avvicina e la paura di perdere calciatori, per infortuni, in vista degli ultimi impegni dell'anno è tanta.

Anche per questo motivo spesso si ricorre in gestioni particolari, in turnover ampio ed in sostituzioni preventive. E' quello che è accaduto nel caso di Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, durante il match di ieri sera contro la Salernitana; gara nella quale il classe '99 è risultato per l'ennesima volta tra i migliori in campo.

Bastoni è uscito anzitempo dal terreno di gioco durante il match con la squadra campana per un problema fisico, al suo posto è entrato Federico Dimarco. Il numero 95 nerazzurro ha accusato una contusione al piede sinistro, ma non dovrebbe essere assolutamente niente di grave. Nonostante ciò, Inzaghi ha preferito sostituirlo per evitare qualsiasi tipo di rischio ed incorrere poi in stop più gravi.

Dopo la vittoria agevole contro la Salernitana, adesso l'Inter dovrà pensare all'ultimo impegno del 2021 contro il Torino, in programma mercoledì a San Siro alle 18.30. Bastoni dovrebbe esserci regolarmente, ma in caso contrario sia Dimarco che D'Ambrosio potrebbero prendere il suo posto al fianco di De Vrij e Skriniar, quest'ultimo ieri a riposo per gestire le energie in vista proprio della sfida con i granata.