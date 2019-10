Inter, Bastoni si esprime sul match ormai imminente contro il Parma

Alessandro Bastoni, ai microfoni di Inter Tv, si è espresso sul match imminente contro il Parma. Le sue dichiarazioni al canale del club:



"Per me oggi sarà molto emozionante, perché ho condiviso tanto con questi ragazzi. Però in campo cerchiamo di dar tutto e di vincere: dobbiamo fare attenzione alle loro ripartenze, per cui cercheremo di limitarli. Io mi sto trovando bene qui, sto imparando molto sia dal punto di vista tecnico che mentale. Mi piace giocare e impostare dal basso, mi piaceva fin da piccolo".



Bastoni mette in guardia i suoi compagni e non nasconde le sue emozioni per l'incontro di oggi con il club gialloblu.