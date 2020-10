Inter, Bastoni rassicura: “Sto bene, sono in isolamento”

Bastoni è uno dei due giocatori nerazzurri ad aver contratto il Covid-19. Il classe ‘98 è completamente asintomatico ed è risultato positivo in seguito al doppio tampone effettuato dopo la sua convocazione nella nazionale Under 21.

Il giocatore è attualmente in isolamento e potrebbe saltare i prossimi impegni con l’Inter. Brutta tegola per Antonio Conte, che molto probabilmente sarà costretto a fare a meno di lui per il derby contro il Milan in programma sabato 17 ottobre e sarebbe anche in forte dubbio per il match contro il Borussia Mönchengladbach di mercoledi 21 ottobre.

Il giocatore ha voluto rassicurare i tifosi sul proprio stato di salute, attraverso un post pubblicato nelle sue storie di Instagram: "Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio".