Inter, Bastoni ora è un top: priorità al rinnovo per allontanare il City

Uno dei migliori giocatori dell’Inter di questa stagione è senza dubbio Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, a soli 21 anni, anche grazie alla mano di Antonio Conte è diventato un giocatore di livello internazionale. La Gazzetta dello Sport lo ha definito un mix tra Chiellini e Bonucci, per il modo in cui difende e per la tecnica in fase di impostazione.

Le ottime prestazioni dell’ex Parma avrebbero attirato le attenzioni di diversi top club, soprattutto quelle del Manchester City di Pep Guardiola, che lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per la sua difesa.

L’Inter, però, non avrebbe nessuna intenzione di cederlo e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore per un prolungamento del contratto con adeguamento dell’ingaggio per blindarlo. L’intesa tra le parti sarebbe già stata raggiunta, ma per l’ufficialità bisognerà attendere l’ok di Suning, alla ricerca di investitori o acquirenti per l’Inter.