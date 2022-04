Inter, Bastoni in dubbio per il Derby: le condizioni del centrale di difesa

Inter in crescita dopo la vittoria contro la Juventus.

Dal match contro i bianconeri, la squadra di Simone Inzaghi sembra aver ritrovato sicurezza e soprattutto quella forza che nel finale del 2021 l'aveva resa la candidata principale allo Scudetto prima dello scivolone di febbraio. Ieri sera contro lo Spezia i nerazzurri hanno vinto fuori casa per 3 reti a 1. Nell'ultimo match si è sbloccato Marcelo Brozovic, che diventa il diciassettesimo marcatore stagionale per l'Inter e avvicina Inzaghi ad un record all-time (qui tutti i dettagli). Partita importante e soprattutto vittoria fondamentale che tiene i Campioni d'Italia ancorati allo Scudetto. L'unica nota negativa della serata arriva dall'infermeria.

Infatti contro lo Spezia si è fermato Alessandro Bastoni. Il centrale ex Parma è uscito malconcio dal match contro la squadra di Thiago Motta a causa di uno scivolone sul finale di partita. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport e come riportato da Inzaghi a fine gara, si spera sia solo un crampo e non un problema muscolare per il giovane difensore. Bastoni verrà valutato nelle prossime ore, soprattutto in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Per il Derby Inzaghi ritroverebbe De Vrij ma potrebbe perdere il nazionale azzurro. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.

La società nel frattempo vuole regalare al tecnico nuovi colpi in vista della prossima stagione, soprattutto a centrocampo vista la possibile doppia cessione di Vidal e Vecino. Marotta e Ausilio sono gia a lavoro. Dalla Spagna spunta un nuovo nome per la mediana nerazzurra, come riportato in precedenza sul nostro sito.