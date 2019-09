Inter, Bastoni: "Felice della prestazione della squadra, e Godin..."

Intervenuto a "Inter TV" al termine della gara di Marassi contro la Sampdoria, Alessandro Bastoni - oggi titolare e in campo per tutti i 90 minuti - ha commentato l'importante successo, che consente alla squadra di Antonio Conte di restare in vetta alla classifica.

Queste le sue parole: "E' stato emozionante, aspettavo questo giorno da tanto. Sono contento della prestazione della squadra, siamo venuti qua per vincere e ci siamo riusciti. Il gruppo mi ha accolto molto bene, soprattutto Godin che mi segue tantissimo. Ogni tanto mi pare incredibile che uno come lui mi dia dei consigli, ma è tutto reale. Gioco a calcio e mi piace, le cose per cui non dormire la notte per te per fortuna sono altre".