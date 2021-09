Inter: Bastoni e Barella insieme per un record storico per il calcio italiano

Inter: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, questa sera (giovedì 2 settembre), potrebbero partire titolari in Italia-Bulgaria (ore 20:45 diretta su Rai 1): la prima del trittico che, in particolare domenica a Basilea con la Svizzera, potrebbe valere il pass per il Mondiale in Qatar del 2022.

Il commissario tecnico, Roberto Mancini, secondo La Repubblica, sembra infatti intenzionato a schierare i due 'gioielli' nerazzurri nell'undici titolare che andrà a caccia di un record storico per il calcio azzurro. "Non perdendo stasera, l’Italia - conferma Enrico Currò nel suo articolo - aggancerebbe la Spagna del ciclo 2007-2009 a 35 partite senza sconfitte, record europeo: con la Svizzera potrebbe poi puntare a quota 36, record mondiale del Brasile 1993-1996. La differenza è che la Spagna di Aragones e poi di Del Bosque mutuò il tikitaka del Barcellona e che il Brasile di Parreira e poi di Zagallo si fondava sull’estro degli interpreti. Invece l’Italia è un prototipo tattico canonizzato da un solo ct".

"Saremo concentratissimi: la condizione atletica stavolta è migliore, le vacanze sono state brevi" ha detto proprio Mancini nella conferenza stampa della vigilia. Come anticipato, il ct è intenzionato a ricominciare dalla formazione dell’11 luglio con l’eccezione di Giorgio Chiellini, preservato per la Svizzera. Il difensore della Juventus dovrebbe essere sostituito, appunto, da Bastoni "tra i più in forma" scrive Currò nella sua analisi. A centrocampo ci saranno il candidato al Pallone d'Oro, Jorginho, la stella del PSG, Marco Verratti, e Nicolò Barella: il motore dell'Inter e della Nazionale. In avanti spazio al tridente composto da Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Federico Chiesa.

Il Qatar è l’obiettivo: "Abbiamo aperto un ciclo. Gli altri - ha sottolineato Mancini - ormai sanno come giochiamo, ma noi non smetteremo di attaccare e di cercare di divertirci, per qualificarci e per poi pensare a come vincere il Mondiale. Se uno si diverte, difficilmente perde".