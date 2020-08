Inter, Barzaghi:“Incontro Conte-dirigenza? Sul tavolo due macro argomenti”

Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione in casa Inter per quanto riguarda l’incontro tra Conte e la dirigenza che andrà in scena martedì. Stando a quanto riporta il giornalista, l’intenzione di Steven Zhang sarebbe quella di ricucire il rapporto e giungere ad un compromesso. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Nell’incontro di martedì tra Conte e la società, sul tavolo ci saranno 2 macro-argomenti. La pianificazione della squadra futura e degli investimenti, che il tecnico vorrebbe sostanziosi, ma l’Inter deve rispettare delle linee economiche. Non è un momento facile per tutti e ci sarebbero anche cessioni da fare. L’altro argomento sono dei cambiamenti per vorrebbe l’allenatore per andare avanti”

“Non sembrano esserci molte possibilità per arrivare a un’intesa. Lo scenario in cui Conte faccia un passo indietro è concreto. Dall’altro lato Steven Zhang cercherà di trovare una condizione che accontenti tutti. Investimenti enormi non sono possibili subito, ma magari proverà a fare qualcosa per seguire i dettami del tecnico. Sul lato societario difficile possa scendere a compromessi”.