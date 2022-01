Inter, Barzaghi non esclude il Lukaku-bis: "Difficile, ma..."

Inter - Continua a far discutere la situazione di Romelu Lukaku, escluso dai convocati da Thomas Tuchel in occasione del big match di Premier League tra Chelsea e Liverpool in seguito alla sua intervista a Sky Sport, in cui l'attaccante belga affermava di voler tornare all'Inter. Tramite il suo canale YouTube, Marco Barzaghi di Sport Mediaset, giornalista da sempre vicino alle vicende nerazzurre, ha detto:

"Situazione davvero esplosiva. L'Inter guarda alla finestra da spettatrice interessata. Non crediamo che l'eventuale ritorno di Lukaku possa mettere in crisi squadra e spogliatoio, dato che è rimasto in contatto con molti ex compagni e tanti sono suoi grandi amici. Se a Inzaghi chiedessero se rivorrebbe Lukaku all'Inter, non crediamo proprio che Inzaghi rifiuterebbe. Un giocatore di quel calibro in questo periodo farebbe di certo comodo. E' molto molto difficile, ma con ingaggio dimezzato e in prestito si potrebbe fare".

Romelu tornerebbe in un'Inter non per forza rafforzata, ma di certo dall'identità scolpita se possibile ancora più di quella del biennio passato con Antonio Conte in panchina. Un reparto offensivo con lui, Edin Dzeko, Lautaro Martinez ed il Tucu Correa (Sanchez andrebbe a quel punto verso la rescissione) sarebbe da top club europeo. Staremo a vedere gli sviluppi.