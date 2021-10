Inter, Barella si confessa: due retroscena fanno sognare i tifosi

Inter: Nicolò Barella si ispira a Dejan Stankovic.

La conferma è arrivata proprio dall'ex Cagliari che tramite il suo account Instagram ha risposto alle domande postegli dai tifosi nerazzurri. Spicca logicamente il paragone con il "Drago" al quale è stato spesso paragonato per generosità e caratteristiche tecniche. La determinazione che il classe 1997 mette in campo ha indotto la dirigenza nerazzurra a prenderlo in considerazione come erede della fascia da capitano. In questo articolo potrete trovare altri dettagli.

Il centrocampista di Simone Inzaghi, che ha iniziato una stagione magica in termini di statistici, ha segnato anche la rete nel match tra Italia e Belgio valida per il terzo posto della Nations League. Il calciatore ha svelato di aver scelto il numero 23 in onore del suo idolo: il cestista LeBron James. Quando è arrivato all'Inter, Barella avrebbe voluto continuare con il 18 che, però, alla Pinetina, in quella stagione, era già sulle spalle di Kwadwo Asamoah.

Il talento sardo ha voluto poi ricordare, a detta sua, il gol più difficile da siglare: quello contro la Fiorentina in Coppa Italia nel febbraio del 2021. Una rete che ricorda proprio Dejan Stankovic per la coordinazione del gesto atletico. Barella è certamente il futuro dell'Inter, infatti, la società, oltre alla fascia da capitano, vorrebbe accelerare i contatti per proporgli un rinnovo del contratto con conseguente adeguamento dello stipendio. I dirigenti vogliono blindare i calciatori che rappresentano la spina dorsale della rosa, sulla quale è stato improntato il progetto di Inzaghi. In questo articolo leggerete ulteriori informazioni.