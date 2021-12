Inter, Barella out per gli ottavi di Champions: i possibili sostituti

Inter, oltre al danno della sconfitta col Real Madrid arriva la beffa.

L'espulsione - piuttosto severa - rimediata da Nicolò Barella al 64' al Bernabeu per gesto di reazione nei confronti di Eder Militao, costringerà Simone Inzaghi a dover fare a meno del centrocampista italiana al prossimo turno di Champion's League, gli ottavi di finale. Ancora non è stata resa nota l'entità della squalifica, che potrebbe addirittura essere superiore ad una giornata. Questo costringerebbe l'ex Cagliari a saltare non solo l'andata degli ottavi, ma anche il ritorno e, chissà, eventuali quarti di finale.

Una notizia forse ancora peggiore del risultato stesso ottenuto ieri sera nella capitale spagnola, ma Inzaghi dovrà essere bravo a far di necessità virtù. Aspettando il mercato, a sostituire Barella nell'andata del prossimo turno europeo ci sono diversi nomi. Arturo Vidal è sicuramente il primo della lista: il cileno ha iniziato piuttosto bene la stagione, dando risposte positive quando chiamato in causa ed affermandosi come arma in più a disposizione del tecnico. L'esperienza del Guerriero ex Juventus, Barcellona e Bayern può risultare chiave in un match così delicato. Inoltre Vidal rappresenta il sostituto naturale di Nicolò, data la sua propensione ad offendere ma anche l'abilità in fase d'interdizione.

Il piano B è rappresentato da Roberto Gagliardini; anche lui autore di una discreta prima parte di stagione, l'ex Atalanta ha muscoli e centimetri per dare una mano al centrocampo di Inzaghi. La funzionalità di Gaglia può essere decisiva nelle future scelte di Inzaghi, che in primis ha dimostrato più volte di fare affidamento su di lui. Più staccate le ipotesi Vecino e Sensi: l'uruguagio non è riuscito a far breccia nelle idee tattiche dell'allenatore (nonostante a parole sembrava un centrocampista congeniale a Simone, almeno in estate), mentre l'ex Sassuolo corrisponde ad un identikit troppo simile agli altri due titolari nerazzurri, Brozovic e Calhanoglu, per sperare in una chance europea.

Prematuro parlarne ora probabilmente, ma doveroso iniziare a valutare idee ed ipotesi. Barella squalificato: che tegola per Inzaghi.