Inter, Barella non ha prezzo: il suo futuro è già deciso

Nicolò Barella è senza dubbio uno dei principali protagonisti della stagione nerazzurra. Il centrocampista è stato acquistato dall’Inter la scorsa stagione per una cifra complessiva di 45 milioni di euro, investimento importante che si sta rivelando come uno dei migliori colpi messi a segno dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni. Basti pensare ai 40 milioni di euro spesi per Joao Mario oppure i 35 per Kondogbia.

Il suo valore adesso è quasi raddoppiato rispetto ad un anno e mezzo fa, ma per i nerazzurri è incedibile e lo sarà ancora per i prossimi anni. L’Inter ha finalmente trovato un leader, un uomo chiave del centrocampo e anche un capitano per il futuro. Il centrocampista è un elemento imprescindibile per Antonio Conte che raramente ha rinunciato a lui. Il tecnico nerazzurro ha senza dubbio un grande merito nella crescita di Barella, lo ha fatto maturare rendendolo un centrocampista completo.

Questa è la stagione della sua consacrazione, in cui si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale. Finora 37 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia condite da 3 gol e 10 assist. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club ma il suo futuro sarà ancora con l’Inter. La dirigenza sarebbe pronta a blindarlo con un nuovo contratto e lo avrebbe già scelto come nuovo simbolo nerazzurro del domani.