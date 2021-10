Inter, Barella e Bastoni bocciati con l'Italia: critiche 'senza appello'

Inter: Nicolo Barella e Alessandro Bastoni bocciati con l'Italia. Gli interisti contro la Spagna (così come il resto della Nazionale) hanno deluso.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 7 ottobre, dà a entrambi un'insufficienza piena: voto 5. Per Barella la motivazione è la seguente: "Koke, questa volta, si muove e lo incrocia nella sua stessa zona. Sono contrasti pieni di energia. Perde il duello". Fabrizio Patania cristallizza poi così la prova di Bastoni: "Mancini, forse guardando al futuro, lo sceglie a sorpresa inserendolo nel blocco dei titolari al posto di Chiellini. L'interista esce dalla difesa, dimostrando tempismo e personalità, ma non può chiudere alla disperata sul primo gol di Ferran Torres: Oyarzabal può crossare quando ha già scavalcato la linea arretrata azzurra, lui non riesce a mettere il piede".

La giornata odierna, comunque, si apre con una bella notizia per l'Inter. Per il rinnovo di Lautaro Martinez manca solo l'ufficialità, scrive sempre il Corriere dello Sport. L'intesa è stata raggiunta su una base di 6,2 milioni di euro. Non solo. Nel nuovo accordo è stata eliminata la clausola rescissoria - valida solo per due settimane a luglio - di 111 milioni di euro. Qui potete trovare il nostro approfondimento. Non solo. A quanto si apprende nelle ultime ore, l'Inter starebbe monitorando con estrema attenzione anche Julian Alvarez del River Plate. Il contratto del giovane attaccante scadrà a dicembre 2022, ma i nerazzurri sarebbero in corsa con diverse squadre europee come Tottenham, Milan, Ajax, Real Madrid, Siviglia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Qui potete leggere ulteriori dettagli.