Inter, Barella: "Cristiano Ronaldo è il Lebron James del calcio"

Nicolò Barella, ospite a Sky Sport Basketball Conversation, ha parlato dell'altra sua passione: il basket, intrecciandola con la sua carriera da calciatore, rivelando alcuni aneddoti riguardanti i compagni nell'Inter e della Nazionale.

Hai giocato a basket da piccolo? E lo pratichi ancora?

"Ho giocato a 4 anni per un brevissimo periodo, ci sono state sfide più importanti di qualche partita di calcio. In famiglia c'era competizione coi miei cugini però loro sono più bravi. Io cercavo di metterli in difficoltà".

Ci sono compagni con cui parli e ti confronti?

"Nell'Inter Lukaku è un grande appassionato, come Hakimi e Lautaro Martinez; siamo in tanti a seguire il basket, specie Nba. In Nazionale invece si sono Calabria, Perin e anche Chiellini".

Allen Iverson?

"La sua è stata una delle prime canotte che ho avuto. Diciamo che vedere uno con quel fisico dominare in mezzo ai giganti è stata una fonte di ispirazione importante per me. Oltre alle doti tecniche, il suo atteggiamento mi ha impressionato".

Perché il 23?

"Perché Lebron James mi ispira abbastanza... Per un po' ho giocato col 24, è stato un momento difficile. All'Inter il 23 era occupato quando arrivai, l'ho preso appena fu libero. Il 24, comunque, è la data di nascita di mia figlia. Ho avuto una piccola discussione con mia moglie per il cambio di maglia, ma alla fine ha capito".

Ti ispiri a Lebron?

"Quello che mi impressiona di lui è il fatto di riesce a cambiare una squadra, portando tutti i compagni al livello più alto. Questo mi ha fatto incuriosire, ho visto tutta la sua storia".

Quanto ti aiuta il fatto di avere il calcio e la famiglia?

"Io vengo da una famiglia molto numerosa e unita, e questo mi ha aiutato. Quando ho trovato la donna giusta, ho cercato subito di crearmi la mia. Lei si sentiva pronta, io lo ero già, e abbiamo fatto tutto velocemente".

Chi è secondo te il Lebron James del calcio?

"Secondo me Cristiano Ronaldo, in lui c'è tanto talento ma anche tanto lavoro, oltre alla longevità. E in ogni squadra mettono a disposizione la loro voglia di vincere".

Che cos'è nel calcio la vittoria del titolo Nba?

"Vincere l'Nba è ancora più importante che vincere un campionato, senza nulla togliere allo Scudetto anzi spero di vincerne uno prima o poi. Secondo me è paragonabile alla Champions; in entrambi ci sono i migliori e vincono i migliori".