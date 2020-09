Inter, Barella: "Contento per Conte, stiamo creando qualcosa di importante."

Prova davvero convincente di Nicolò Barella nella sfida di Nations League pareggiata dall'Italia a Firenze contro la Bosnia.

Queste le impressioni del centrocampista dell'Inter ai microfoni della Rai nel post partita: "Ho un po' di vesciche, non ero abituato a usare le scarpe." dice ridendo Barella che continua così: "Per noi è stata una stagione lunga, abbiamo avuto cinque giorni di pausa. Siamo già pronti a ripartire, oggi era importante fare bene. Ho fatto più di fatica del solito, ma non ho perso la condizione: stavo discretamente bene. Sono contento per quello che ho dato alla squadra, non del risultato".

Il centrocampista sardo spiega cosa, secondo lui, è mancato: "Sì, sicuramente ci è mancato brio nelle gambe per gli inserimenti, non siamo riusciti a trovare le distanze. Dispiace perché volevamo cominciare con una vittoria, magari faremo meglio la prossima".

La domanda finale è sull'Inter e sulla permanenza di Conte, per cui Barella si mostra molto felice: "Sì, penso che l'Inter stia creando qualcosa di importante, noi siamo contenti che il mister sia rimasto". Resta ancora un po' di rammarico per la finale di Europa League persa: "Sicuramente perdere la finale non è stato bello per nessuno, dalla società ai giocatori. Ci tenevamo tanto, avevamo fatto un bel cammino". Barella, però, guarda avanti, con Conte, pronto per nuovi traguardi e soprattutto successi.