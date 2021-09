Inter, Barella capitan futuro: ma Skriniar? Su Twitter i tifosi insorgono

Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione importante. Secondo la Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella sarà il nuovo capitano dell'Inter. Come riportato dalla nostra redazione qualche ora fa, l'Inter è intenzionata ad offrire al centrocampista ex Cagliari un rinnovo fino al 2026 con tanto di fascia da capitano. Sembra essere lui l'erede designato di Handanovic. Ma i tifosi interisti sul web si interrogano sulla mancata considerazione di Skriniar come erede di Handanovic.

La notizia della fascia di capitano a Barella ha diviso la tifoseria nerazzurra. Da un lato in tanti vedono nell'ex Cagliari la figura ideale per la nomina di "Leader". Il centrocampista, del resto, è sempre stato tifoso dell'Inter fin da bambino e l'eredità di Handanovic sarebbe il giusto riconoscimento ad uno dei migliori calciatori della rosa. Ma nelle ultime ore su twitter è andato in tendenza l'hashtag #Skriniar. Facendo un giro sulla piattaforma social è palese come tantissimi tifosi si interroghino: perchè non Skriniar come capitano? Tutti si chiedono, insomma, come mai la fascia non venga data al difensore ex Samp. Nel corso degli anni Skriniar ha spesso dimostrato attaccamento alla maglia, ed enormi doti di leadership. Senza tralasciare un particolare non di poco conto, le presenze in nerazzurro. Il difensore nerazzurro ha spesso dimostrato che per esser capitano in campo non basta la fascia. I tifosi sono consapevoli di tutto ciò e su twitter continuano ad invocare il nome del difensore.

La nomina di Barella capitano, se dovesse essere confermata non sarà ingiusta. Ma Skriniar non è da meno. Del resto, se l'ex Cagliari andasse ad ereditare la fascia da Handanovic, il difensore potrebbe essere il suo vice. Su una cosa può essere tranquilla però l'Inter: che sia Barella o Skriniar, la fascia da capitano sarà in ottime mani.