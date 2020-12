Inter, Barella a DAZN: "Nonostante lo svantaggio non abbiamo mollato"

Vittoria in rimonta e molto sofferta quella che gli uomini di Antonio Conte hanno conquistato nel lunch-match di oggi alla Sardegna Arena contro il Cagliari. A commentare la gara, ci ha pensato Nicolò Barella ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

"Questo è sempre stato un campo difficile. Nonostante lo svantaggio non abbiamo mollato, ma siamo contenti. I momenti difficili ci saranno sempre ma dobbiamo fare come oggi: essere una squadra. Io devo migliorare ancora in molte cose.

Mi dispiace aver fatto gol al Cagliari ma sono contento per la squadra. Tornare qua è sempre emozionante, ma sono un professionista e dare il massimo per la squadra in cui gioco ora".