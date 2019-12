Inter Barcellona, Valverde spiega il motivo della sconfitta nerazzurra

Ernesto Valverde ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico del Barcellona ha analizzato il successo.

Queste le sue parole: "Uno pensa come può andare la partita, i primi minuti l'Inter ci ha pressato tanto e bene, non ci ha fatto giocare, poi siamo stati bravi a uscire con la palla. Loro nella ripresa un po' nervosi per il gol che non arrivava, due gol annullati per fuorigioco. Credo che l'Inter ha il livello per passare, senza dubbio. Hanno giocato grandi partite come a Dortmund nonostante la rimonta. Credo che nel secondo tempo sono stati troppo nervosi".