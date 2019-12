Inter Barcellona - Valverde sorprende tutti. I convocati

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha scelto i convocati per la sfida di Champions League contro l'Inter. A sorpresa non ci saranno Lionel Messi, Gerard Piqué e Sergi Roberto Indisponibili per infortunio: Semedo, Arthur, O. Dembélé and Jordi Alba.

Probabile dunque che i catalani, già sicuri del primato, applichino un massiccio tournover volto a preservare le condizioni fisiche dei titolarissimi.

I convocati

Ter Stegen, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Suárez, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Aleñá, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, C. Pérez, Riqui Puig, Ansu Fati, R. Araujo and Morer