Inter Barcellona - Valverde rassicura tutti. Piqué in campo martedì?

L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maiorca.

Il tecnico blaugrana ha rassicurato tutti in merito alle condizioni di Gerard Piqué: "Sta bene, è stato solo un duro colpo".

In seguito a queste dichiarazioni è lecito pensare che il capitano dei catalani sará regolarmente in campo in Champions League, martedì contro l'Inter.