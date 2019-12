Inter Barcellona: Valverde ha deciso, titolarità per tre giocatori

Inter Barcellona si avvicina: i nerazzurri di Conte cercheranno di strappare il biglietto per gli ottavi di finale. Il Barcellona proverà a mettere i bastoni tra le ruote al tecnico salentino, con Valverde che dovrebbe attuare tre cambi sicuri in vista della sfida di stasera.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano "Mundo Deportivo" i blaugrana schiererebbero in porta Neto. Switch anche sulla mediana con Rakitic favorito per una maglia da titolare.



Oltre al croato anche Alena dovrebbe partire dal primo minuto, buone sensazione anche per Ansu Fati e Carles Perez. Ampio turnover, dopo che dalla lista dei convocati sono stati esclusi Messi e Piqué.