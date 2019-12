Inter Barcellona, sarà un lunedì decisivo per Conte

Giornata decisiva per Antonio Conte quella di domani. Al termine dell'allenamento saprà su chi potrà davvero contare al 100% per sfidare martedì sera il Barcellona nella partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Tutto ruota ovviamente intorno al centrocampo, falcidiato dagli infortuni di Sensi, Gagliardini e Barella. Brozovic, Vecino e Borja Valero sono i tre superstiti che contro la Roma hanno sputato sangue per reggere il confronto con la qualità della mediana giallorossa. Al termine dell' allenamento di rifinitura di domani il tecnico nerazzurro saprà se potrà contare su Candreva, uscito anzitempo sabato per un acciacco alla schiena e su Asamoah, rientrato per uno spezzone dopo una lunga assenza.

Proprio il ghanese sarebbe l'elemento importante nello scacchiere di Conte, visto che già ai tempi della Juventus il mister lo aveva utilizzato talvolta nella fascia centrale del campo.

L'Inter potrebbe scendere in campo dunque con Handanovic fra i pali; Skriniar, Godin, e De Vrija comporre la linea difensiva; D’Ambrosio e Lazaro sulle fasce, Vecino, Brozovic e Asamoah a centrocampo; Lautaro e Lukaku in attacco.