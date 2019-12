Inter Barcellona, reso noto il nome dell'arbitro per il match di San Siro

Inter e Barcellona sarà il match finale del gruppo F della Champions: i nerazzurri allenati da Antonio Conte sperano di passare il turno, ma di fronte c'è un avversario ostico come quello blaugrana. Per strappare il biglietto per gli ottavi basterebbe una vittoria, con San Siro che si prospetta infuocato.



L'incontro si avvicina e stando a quanto riferito dalla Uefa è già stato comunicato il nome del direttore di gara della sfida fondamentale per il club targato Suning. L'arbitro sarà Bjorn Kuipers, mentre al Var ci sarà Pol Van Boekel.



Ecco le designazioni per il grande appuntamento europeo di martedì:



Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda)

Assistenti: Sander van Roekel – Erwin Zeinstra

Quarto uomo: Serdar Gozubuyuk

VAR: Pol van Boekel

Assistente VAR: Dennis Higler