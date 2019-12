Inter Barcellona, Lautaro per la storia: potrebbe essere il primo

Una serata carica di tensione, una di quelle in cui si potrebbe scrivere una nuova pagina di storia da ricordare e raccontare. Domani sera Inter-Barcellona sarà decisiva per i nerazzurri. Con un successo sarà certa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League senza guardare il risultato del Borussia Dortmund.

Una serata che vedrà Lautaro Martinez guidare l'attacco dell'Inter insieme a Romelu Lukaku. Un inizio di stagione strepitoso per il centravanti argentino, autore di 8 reti in campionato e 5 in Champions League. Contro il Barcellona Lautaro potrebbe entrare nella storia del club nerazzurro.

In questa edizione della Champions League l'attaccante nerazzurro ha segnato in quattro partite consecutive, contro Barcellona, Borussia Dortmund due volte e Slavia Praga (doppietta). Lautaro ha eguagliato il record di Samuel Eto'o stabilito nell'edizione 2010/2011. L'attaccante camerunense andò a segno nella fase a gironi contro Twente, Werder Brema (tripletta) e Tottenham due volte (doppietta all'andata e gol nel ritorno).

Domani sera Lautaro avrà la grande occasione di andare a segno in cinque match consecutivi: mai nessun calciatore dell'Inter è riuscito in questa impresa in Champions League. Un gol per la storia, un gol che potrebbe trascinare i nerazzurri agli ottavi di finale.