Inter Barcellona, la probabile: possibile turnover tra i blaugrana

Inter Barcellona si avvicina: i nerazzurri allenati da Conte sperano di passare il turno, ma di fronte a loro ci saranno i blaugrana di Valverde. La formazione catalana è già qualificata, e potrebbe effettuare un ampio turnover per il match di San Siro.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Mundo Deportivo" Messi non dovrebbe prendere parte alla spedizione milanese. L'argentino potrebbe rifiatare, con altri cambi in difesa e a centrocampo. Dal primo minuto spazio a Vidal, obiettivo di mercato di Marotta e Ausilio.



Ecco l'undici del Barça secondo il quotidiano iberico: (4-3-3) Neto; Wagué, Piqué, Umtiti, Junior, De Jong, Vidal, Alena, Perez, Griezmann, Puig.