Inter Barcellona, i precedenti: bilancio negativo per i catalani

Il grande appuntamento tra Inter e Barcellona è ormai imminente: Conte cerca di staccare il biglietto per i quarti di Champions contro una formazione che non ha precedenti positivi col club nerazzurro.



L'ultimo successo dei blaugrana è stato nel 1959, precisamente in un incontro della Coppa delle Fiere vinto per 4-2. L'anno scorso ci ha pensato Malcom a far guadagnare un punto a Valverde, ma i match disputati dal club capitanato da Bartomeu non sono stati soddisfacenti.



Nella stagione 2002/2003 e in quella del 1969/1970 entrambe le squadre hanno pareggiato per 1-1. Brucia ancora invece la sconfitta nel 2010 del Barça contro l'Inter allenata da Mourinho.



Domani la grande sfida, con il club iberico che cercherà di invertire il trend registrato negli anni e di strappare un successo che manca da 60 anni.