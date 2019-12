Inter Barcellona, Godin parla di Suarez e Lautaro Martinez

Diego Godin, centrale dell'Inter, si è espresso in merito al match imminente col Barcellona. L'uruguaiano spende in seguito parole al miele nei confronti di Lautaro Martinez.



Sulla partita: “Dipende da noi, affronteremo una grande squadra ma dobbiamo giocare con entusiasmo davanti al nostro pubblico dando il massimo. Dobbiamo dare tutto in un gruppo non affatto sempre. Penso che l’obiettivo sia la partita di domani che dobbiamo assolutamente vincere. Ho affrontato tante volte Messi ma tutti lo conoscono. Domani penso che sarà una partita di squadra, penso che dobbiamo giocare di squadra per arginarli. Cercheremo di minimizzare le loro qualità e di provare a vincere".



Su Suarez e Lautaro: “Suarez lo conosco, è uno dei migliori al mondo. Su Lautaro? Lo sto vedendo da vicino e penso sia cresciuto tantissimo. Se oggi è sulla bocca di tutti penso stia facendo bene. Oggi è nell’Inter, spero rimanga qui. Lui aiuta la squadra e spero possa continuare così”.