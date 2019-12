Inter Barcellona - Doppia assenza pesantissima per i catalani

Inter Barcellona chiuderà il girone di Champions League. I catalani sono già qualificati come primi, e questo match sarà ininfluente in termini di classifica.

Lo scorso anno i blaugrana, a qualificazione già ottenuta, scesero in campo con la cantera contro il Tottenham. Quest' anno, con ogni probabilità, dovranno fare a meno di Gerard Piquè, che in seguito ad uno scontro di gioco con Vitolo ha lasciato il campo dolorante per via di una botta al ginocchio sinistro.

Non sarà sicuramente a disposizione di Valverde, Ousmane Dembelé, l'esterno francese sarà out per almeno 10 settimane a causa di una lesione al bicipite femorale destro.