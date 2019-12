Inter Barcellona, De Vrij: "Tanta delusione, ma non rimpianti. Dato tutto"

Stefan De Vrij ha commentato la sconfitta di questa sera contro il Barcellona.

Le sue parole a Sky Sport: "Sicuramente c'è tanta delusione per la mancata qualificazione ma non rimpianti. Abbiamo dato tutto, fatto tutto per vincer, non è bastato. Ormai è andata, è passata, non serve guardare indietro, dobbiamo rialzarci subito e guardare avanti. La difficoltà ci può rafforzare, ora c'è delusione, andiamo avanti e seguiamo il nostro percorso vincendo le prossime partite".