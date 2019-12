Inter Barcellona, Conte si esprime in conferenza stampa

Antonio Conte, prima del match di Champions contro il Barcellona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ecco le sue parole alla vigilia della grande sfida.



Sul match: “E’ una partita importante perché ci giochiamo la qualificazione. Sicuramente è un momento importante per noi perché se riguardiamo i sorteggi si parlava di un girone difficile. Il fatto di essere arrivati all’ultima giornata a giocarci la qualificazione ci deve dare una grande soddisfazione. Sarebbe importante per l’ambiente andare al prossimo turno, perché vorrebbe dire continuare quest’esperienza”.



Sul Barça qualificato: “Stiamo parlando del Barcellona, una delle squadre più forti al mondo. La rosa non mente e loro sono tra le squadre che ogni anno puntano a vincere tutto. Da parte del Barça c’è la serenità del primo posto e anche di giocare la partita senza pressione. Detto questo dobbiamo cercare di essere bravi. Noi dovremmo aver dato tutto senza recriminazioni”.



Sull’obiettivo in Europa: “Viviamo alla giornata. Mi sono posto l’obiettivo di arrivare in condizioni ottimali a Natale. Domani affrontiamo il Barcellona, questo deve darci entusiasmo ma come ho detto questa squadra ha bisogno di giocare questo tipo di partite”.



Sulla partita d'andata: “E’ passato tanto tempo, precisamente due mesi dal match del Camp Nou. Abbiamo giocato una buona partita, ma nonostante questo il Barça ha vinto con delle giocate importanti. Cambieranno gli interpreti rispetto all’andata ed è inevitabile che prepareremo la partita esaltando i nostri pregi e di contenere i loro. Soffriremo, ma dovremmo essere bravi, compatti e coraggiosi”.