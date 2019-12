Inter Barcellona, Conte commenta il possibile fattore campo

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull'ipotetico fattore campo. Ecco quanto affermato:



“Ci aspettiamo un’energia positiva da tutti i settori. Mi aspetto tanta energia positiva per i ragazzi. Affrontiamo questa partita con l’intento di vincerla, bisogna perseguire questo traguardo prestigioso”.



A San Siro sarebbe previsto il tutto esaurito per il grande appuntamento tra le due squadre, cruciale per i nerazzurri in chiave passaggio agli ottavi di finale della Champions.