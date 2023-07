Inter, Balogun ha detto si ai nerazzurri, due fattori determinanti

di Redazione, pubblicato il: 20/07/2023

(Inter) L’attacco dell’Inter è ancora un cantiere aperto. Dopo il tradimento di Lukaku serve una punta per consegnare a Inzaghi una rosa di 4 attaccanti in grado di reggere il triplo impegno della stagione che si apre tra un mese.

Le indiscrezioni delle ultime ore parlano di Balogun in corsia di sorpasso su Morata. Ne ha parlato Alessandro Sugoni su Sky Sport.

“Ci sarà una valutazione totale dei costi, per andare ad affondare o su Alvaro Morata o su Folarin Balogun, l’altro giocatore in lista. L’attaccante dell’Arsenal è del 2001 e costa più o meno 40 milioni, a 35 più bonus può partire. Lui ha dato il suo Ok. L’ingaggio costa meno e può usufruire del decreto crescita. L’Inter si vuole prendere il tempo necessario”.