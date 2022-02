Inter, ballottaggio a tre per una maglia da titolare contro i Reds

Inter, la prossima settimana arriva il Liverpool e a centrocampo i pensieri di Inzaghi aumentano.

In vista degli ottavi di finale di Champions che vedranno l’Inter scendere in campo contro i Reds a San Siro mercoledì 16 febbraio, a una settimana esatta aumentano i dubbi su chi dovrà sostituire Barella, squalificato sia per il match di andata che per quello di ritorno. Se Brozovic e Chalanoglu, facendo gli scongiuri, saranno sicuramente della partita la casella accanto ai due per il momento presenta un grosso punto interrogativo. A giocarsi la maglia da titolare sono Vidal, Vecino e Gagliardini.

Nella partita di ieri di Coppa Italia contro la Roma, Inzaghi (qui le sue parole post match) ha schierato titolare Vidal al posto di Chalanoglu. Il cileno non si è fatto trovare pronto all’appuntamento risultando di fatto il peggiore in campo tra i nerazzurri. Seppur non commettendo errori vistosi, Vidal è parso spesso fuori dalle dinamiche di gioco e fisicamente molto poco reattivo. Dall’ex Barcellona allenatore e tifosi si aspettavano qualcosa di più anche considerando le due settimane di lavoro svolto alla Pinetina durante la pausa delle nazionali. Per quanto riguarda Vecino, l’uruguagio ieri è entrato all’85’ proprio al posto di Vidal, in un momento in cui la partita aveva preso una direzione ben precisa a favore dei nerazzurri. L’ex viola sta vivendo una stagione complicata, avendo giocato appena 474’ in tutte le competizioni e partendo quasi sempre dalla panchina. Dalle partite disputate sembra che Vecino abbia perso quella garra che lo ha sempre caratterizzato, entrando spesso in maniera molle e poco concentrato in campo, come successo sabato scorso nel derby. Non avendo più Sensi, ceduto in prestito alla Sampdoria, l’altro centrocampista di ruolo a giocarsi il posto nell’undici anti Liverpool è Gagliardini. Per lui si contano 4 presenze da titolare in Campionato, l’ultima datata il 9 gennaio scorso nella partita giocata contro la Lazio. Da allora non è più sceso in campo in Serie A e ha disputato solo la partita contro l’Empoli degli ottavi di coppa Italia.

Al momento, a meno che Inzaghi non voglia rivoluzionare l’impianto di gioco sostituendo Barella con altri giocatori non di ruolo, Vidal appare comunque il favorito per partire titolare mercoledì prossimo, seguito da Vecino, che il mister nerazzurro inserisce stabilmente nelle sostituzioni a partita in corso e infine Gagliardini che per ora sembra fuori dai radar.