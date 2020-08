Inter-B. Leverkusen, Marotta: "Crescita continua. Obiettivo? Non fermarci"

Inter-B. Leverkusen, nel pre-partita dei quarti di finale ha parlato Beppe Marotta - a.d. dei nerazzurri - ai microfoni di Sky Sport: "La partita di stasera è la giusta ricompensa per quanto stiamo facendo ora ed abbiamo fatto durante questa stagione. Poi speriamo di continuare".

Piccola parentesi sulla scelta di Pirlo come allenatore della Juventus: "Ho la stima per l'uomo e per il professionista, dunque gli faccio l'in bocca al lupo. È una scelta molto coraggiosa da parte del club".

Parentesi sull'avversario odierno e su come affrontarlo: "Il Bayer è una squadra con un ottimo palleggio, buone qualità ed un grande possesso palla. Il mister e lo staff lo hanno studiato bene, quindi viste le ultime partite mi aspetto una buona prova assolutamente".

Domanda sulle riserve e sull'apporto di Sanchez ed Eriksen partendo dalla panchina: "Le partite ormai le giochi in '90-'100 e dunque la panchina deve essere sempre pronta e deve dare l'apporto alla partita ed all'altezza di quelli che scendono in campo. Non esistono titolari e riserve, ma co-titolari ed è importante per una quadra che vuole vincere avere una panchina forte, pronta a dare il proprio apporto. Noi abbiamo un gruppo di calciatori importante" E conclude: "C'è spazio per tutti con la nuova formula dei cambi adottata in questa ripresa ed il finale può riserve diverse sorprese rispetto all'inizio del match".

Serata di San Lorenzo: "La stella più importante dev'essere quella della squadra, che deve cadere in maniera positiva sottolineando la grande crescita di tutta la squadra, per continuare in questo cammino importante che ci ha portato con grande merito e soddisfazione da parte di tutti alla fase finale di questa competizione".

Chiusura su Sensi: "Sensi sta bene, ma si è ripreso. È a disposizione poi è Conte che deve decidere come e quando utilizzarlo. Speriamo di continuare il percorso ed anche lui avrà il modo di farsi spazio ed essere aiutato".