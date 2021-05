Inter, avvenuto incontro tra il club e i giocatori sulla questione stipendi

Come emerso nel corso delle ultime settimane, le priorità dell'Inter in questo momento sono quelle di tagliare i costi e ridurre il monte ingaggi. In questo modo il club di proprietà della famiglia Zhang riuscirebbe a sistemare il bilancio, risolvendo in parte i noti problemi finanziari.

Così nel pomeriggio di oggi la dirigenza ha deciso di tenere un incontro informale con la squadra per confrontarsi sul momento particolare e delicato che sta vivendo l'Inter - come la maggior parte dei club del mondo - e per parlare a proposito della richiesta, arrivata dal club, di decurtare due mensilità ai propri tesserati. Molto probabilmente, visto che i nerazzurri affronteranno la Roma mercoledì sera, le parti si riaggiorneranno non prima di Giovedì. A riferirlo La Gazzetta dello Sport.