Inter, Ausilio fa chiarezza sulle cessioni e sui rinnovi di Lautaro e Bastoni

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha anche fatto il punto sulla situazione rinnovi e chiarito le voci circolate nelle ultime settimane riguardanti eventuali cessioni di lusso:

"Rinnovi? Molto è stato fatto, soprattutto nel caso di Bastoni. Abbiamo già sistemato delle cose. Non costa niente aspettare fino a fine stagione, poi sistemeremo tutte le cose. Bastoni è una delle prime cose che andremo a risolvere. Lautaro eravamo a buon punto. Non penso che ci siano problemi. Ma ha cambiato gli agenti e dobbiamo iniziare il lavoro dall'inizio".

"Cessioni di lusso? Non penso che arriveremo a queste cessioni. È davvero prematuro, sono discorsi non affrontati. Vogliamo fare le cose bene ma non è detto che venderemo un certo numero di giocatori. I ricavi commerciali, dei diritti tv: ci sono anche quelli non solo l'abbattimento degli stipendi".

"Se Lukaku resta, o Lautaro o Eriksen? Vincere ci piace e vorremmo continuare a farlo. So quali sono i giocatori più importanti e fondamentali e cercheremo di fare in modo che i migliori restino per far coincidere la qualità e il discorso economico. In questo momento cerchiamo di godercela, la mia sofferenza parte da più tempo e per 15 giorni non voglio pensare più a niente".