Inter, Ausilio: “Conte ce lo teniamo stretto, ma bisogna essere realisti”

Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport del momento nerazzurro e del futuro. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Non è ancora il tempo di programmare il futuro.Il motivo è serio: abbiamo ancora quattro partite. L’Inter ha vinto il campionato, è vero ma deve ancora onorare alla grande questo campionato di Serie A. Siamo una società seria, siamo dei professionisti e prima di tutto dobbiamo chiudere bene questa stagione. Solo dopo penseremo a programmare. Ora voglio riposare e godermi queste quattro partite che mancano”

"Antonio Conte vuole migliorare come tutti noi. Ma bisogna essere seri e onesti con i nostri tifosi. I problemi della pandemia sono reali e i ricavi non sono stati quelli attesi. Giochiamo da un anno senza tifosi. Bisognerà usare le idee e la fantasia. Conte ha fatto la differenza. Se avesse allenato da un'altra parte, forse lo scudetto sarebbe andato da un'altra parte. Ma per fortuna è con noi e ce lo teniamo stretto. Non credo ci sia un meeting ufficiale come tutti si aspettano. Ma un incontro come tutti per riorganizzare la stagione nuova, magari con riservatezza".