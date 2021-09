Inter, Audero: “Sono una squadra da scudetto, serve una gara sporca”

Domenica nel lunch match della terza giornata di Serie A si affronteranno Sampdoria e Inter. Nell’ultimo precedente al Marassi i blucerchiati riuscirono a battere i nerazzurri per 2-1 con i gol dei due ex Candreva e Keita Baldè e le parate di Emil Audero. Il portiere doriano, in quell’occasione, parò anche un calcio di rigore di Alexis Sanchez. L’estremo difensore ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della nuova Inter di Simone Inzaghi, considerandola una delle squadre favorite per lo scudetto anche quest’anno. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Sarà una gara tosta, dovremo essere cinici, lucidi, concedendo il meno possibile ai campioni d’Italia, magari giocando una gara un po’ sporca. E poi domenica all’ora di pranzo farà caldo..."

Se mi aspettavo un’Inter così forte anche senza Lukaku? Senza Lukaku e Hakimi, direi io. Sì, mai avuto dubbi al riguardo: sappiamo tutti quanto pesassero loro due in squadra, ma la qualità della rosa restava elevata. L'Inter è sempre molto competitiva. E' arrivato Calhanoglu...e non solo: Simone Inzaghi è molto bravo, la sua Lazio aveva dimostrato di poter essere a tratti devastante. E poi hanno ereditato la mentalità di Conte: secondo me andranno alla ricerca dello scudetto anche quest’anno".

"Nono posto della scorsa stagione come obiettivo? Bisogna sempre puntare a migliorarsi. Il nostro ultimo campionato è stato importante: non mi piace pormi obiettivi predefiniti, ma questa Samp può dire la sua su qualunque campo puntando ad arrivare nella parte sinistra della classifica. Sa cosa penso io? Che i migliori acquisti siano le non cessioni".