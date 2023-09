di Redazione, pubblicato il: 27/09/2023

(Inter) 24 ottobre e 8 novembre, sono le date in cui l’Inter affronterà il Salisburgo nel doppio confronto validi per il girone di Champions. Dopo lo scontro interno con il Benfica della prossima settimana, andata a San Siro ritorno in trasferta per due match che saranno decisivi per il passaggio agli ottavi di finale.

La squadra di Gerhard Struber nel frattempo conitnua ad inanellare vittorie. L’ultima ieri sera, un 4 a 0 rifilato all‘Austria Salisburgo nell’incontro valido per i sedicesimi di finale della coppa nazionale.

A segno Dedic, due volte Forson e poker finale di Pavlovic.