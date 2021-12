Inter, attenta: un caso Covid nella Salernitana. La situazione

Inter, un caso di Covid nella Salernitana.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi, durante il consueto giro di tamponi, un giocatore della squadra campana è risultato positivo al Covid-19 e dovrà saltare la prossima partita di campionato contro l'Udinese. A dire la verità, l'ASL della Regione Campania ha già deciso di fermare la squadra di Colantuono in vista della trasferta ad Udine, impedendo, vista la positività, di poter raggiungere la città friulana per giocare il match. Di fatto, verrà fatto un nuovo giro di tamponi in vista della partita e se l'esito dovesse essere negativo, ecco che la squadra volerebbe con un volo privato e giocherebbe regolarmente.

Una brutta notizia che non ci voleva e che potrebbe interessare anche l'Inter, visto che proprio venerdì la squadra allenata da Simone Inzaghi, ha affrontato la Salernitana e potrebbe essere entrata in contatto con il giocatore in questione. Vedremo nelle prossime ore, quando saranno effettuati anche i tamponi per la squadra nerazzurra, se ci saranno dei contagi, oppure, cosa che tutti si augurano, se ciò non accadrà. Quel che è certo è che l'allerta, in questo senso, deve essere massima.

Intanto, la squadra nerazzurra si prepara per la partita di mercoledì alle ore 18.30 contro il Torino di Ivan Juric. Una squadra in salute che ha battuto la sorpresa Verona nell'ultimo turno di campionato e che, a dire del proprio tecnico, vuole andare a Milano per giocarsela e, soprattutto, per fare punti contro la capolista campione d'inverno. Ci vorrà la massima attenzione contro una squadra ostica che non lascerà nulla ai nerazzurri e che, tradizionalmente, ha sempre creato difficoltà all'Inter.