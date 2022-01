Inter attenta, l’Uefa prepara una trappola per la Champions

Inter Liverpool Champions – Manca un mese e mezzo alla partita di andata degli ottavo di finale di Champions, attesi in casa nerazzurra da oltre 10 anni. Dopo la brutta figura per il caos successo nel sorteggio, ripetuto dopo un errore nei bigliettini inseriti nelle urne, l’Uefa potrebbe preparare un’altra sorpresa per l’Inter.

L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra dove il Daily Mail riporta che la gara dell’Inter con il Liverpool e Lille Chelsea potrebbero essere giocate in campo neutro se i governi di Italia e Francia rendessero obbligatorio il vaccino anti covid per i giocatori.

Oltremanica non solo non è così ma la Premier League si sta distinguendo per essere una delle leghe con il tasso di vaccinazione più basso tra i giocatori Questo fatto ovviamente impedirebbe ai giocatori non protetti di scendere in campo e dunque è allo studio l’ipotesi di spostare le partite in nazioni dove l’obbligo vaccinale non esiste.

Solo per la cronaca, il Liverpool ieri ha giocato ieri a Stamford Bridge con il Chelsea senza Allison, Matip e Firmino in attesa di conferma sulla loro positività.

Ovviamente la cosa riguarda anche le altre squadre italiane impegnate nelle Coppe, Juventus, Napoli e Lazio.

Il danno per le squadre italiane sarebbe evidente e desta enormi perplessità il fatto che l'Uefa non tenga conto dell'importanza di norme destinate a tutelare la salute anche dei giocatori.